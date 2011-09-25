Военная прокуратура возбудила дело о закупке разбавленного мазута

В Киевской области разоблачены служебные лица воинской части, которые закупили некачественный мазут.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуратурой Киевского гарнизона возбуждено уголовное дело по факту халатного отношения к военной службе служебными лицами Макаровской квартирно-эксплуатационной части района во время приобретения топливного мазута.

Установлено, что в январе-феврале 2011 года служебные лица квартирно-эксплуатационной части, в нарушение закона, без проведения процедуры открытых торгов, осуществили закупку у одного частного предприятия 470 тонн мазута для отопления. При этом другие поставщики топлива, в том числе и те, которые осуществляли текущие поставки мазута, приглашены к участию не были.

Одновременно с этим служебные лица Макаровской КЭЧ района, халатно относясь к воинской службе, осуществляли прием указанного выше топлива без обязательной его проверки на содержание воды и механических примесей, в результате чего весь закупленный мазут содержит недопустимое количество воды, не отвечает требованиям ГСТУ и не может использоваться по назначению.

Таким образом, в результате халатного отношения к воинской службе, служебными лицами Макаровской КЭЧ принято на баланс около 1 200 тонн некачественного мазута на общую сумму 6,62 млн. грн., который использовать по назначению невозможно.