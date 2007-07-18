Кабмин пугает страшным кризисом - заявление правительства

Кабинет министров считает решение Конституционного Суда о восстановлении льгот для определенных категорий граждан кулуарным решением с признаками политического и предвыборного заказа против действующего правительства.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении правительства Украины, принятом сегодня на заседании Кабмина.

«Заседание суда происходило в закрытом режиме вопреки традиционным принципам гласности и непрерывности процесса, без приглашения представителей Кабинета министров. Досадно, что вместо профессионального обсуждения чрезвычайно сложного вопроса, суд пошел путем вынесения кулуарного решения, носящего признаки политического и предвыборного заказа, направленного против действующего правительства», - говорится в заявлении.

Правительство считает, что в решении КС от 9 июля 2007 года под видом беспокойства о малообеспеченных слоях населения в 1,5 раза повышаются должностные оклады руководителей вспомогательных подразделений местных государственных администраций, увеличивается оплата труда руководства Антимонопольного комитета.

«Среди тех кто получил право на льготы по уплате коммунальных услуг, услуг связи и право на бесплатный проезд в общественном транспорте – судьи и прокуроры, народные депутаты и депутаты местных советов. А это далеко не самые бедные слои населения. Пользуясь решениям КС как политическим инструментом в предвыборной кампании, «оппозиционеры» подстрекают людей судиться за выплату льгот, очерняют социальную политику правительства, провоцируют подрыв финансовой стабильности в государстве», - отмечает правительство.

В заявлении также указаны фамилии депутатов - авторов представления в КС: Николай КАТЕРИНЧУК, Николай ОНИЩУК, Владимир СТРЕТОВИЧ, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Ярослав КЕНДЗЁР, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Ксения ЛЯПИНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ и Алексей ИВЧЕНКО. «Они обманывали людей, когда голосовали за неисполнимые социальные льготы, опять обманывали, когда приостанавливали эти льготы законом о бюджете, обманывают, когда требуют от правительства немедленно выполнить решение КС. Ведь внести изменения в бюджет текущего года невозможно – Президент Украины не признает легитимность Верховной Рады и не подписывает законы», - говорится в заявлении.

Правительство считает невозможным найти 70 млрд. грн. для выполнения всех законодательных норм восстановленных Конституционным Судом. «Для того, чтобы их профинансировать необходимо почти вдвое увеличить ставки налогов на добавленную стоимость, на прибыль и на доходы граждан, то есть в один момент уничтожить отечественную экономику. Или «снять» деньги с других социальных статей: с зарплат бюджетникам, субсидий, и дотаций семьям с детьми, малообеспеченным и т. д. Ни один из этих путей не приемлем для людей, для государства», - подчеркивает правительство.

Правительство также предупреждает, что в результате таких действий страну ожидает кризис еще хуже, чем то, который постиг страну в середине 90-х годов: прыжок цен, обесценивание гривни, хаос в финансовой системе государства, сокращение производства и снижение уровня реальных доходов граждан. Фактически это наступление на права и интересы собственного народа», - отмечается в заявлении. Правительство подчеркивает, что решение КС может быть выполнено только путем тщательного рассмотрения и принятия ВР соответствующих изменений в действующее законодательство. Правительство предлагает всем ответственным силам во власти и в оппозиции объединить свои усилия для подготовки необходимых законопроектов с последующим их утверждением парламентом Украины, чтобы окончательно не превратить решения КС в предвыборную технологию.