В вузах России обучаются 7100 студентов из Украины

В вузах России обучаются более 7 тысяч студентов из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве сообщил министр образования и науки России Андрей ФУРСЕНКО.

«В наших вузах проходят обучение 7 тысяч 100 детей из Украины», - сказал А.ФУРСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее А.ФУРСЕНКО заявлял, что Россия готова вдвое увеличить квоты на бесплатное обучение украинских студентов в своих вузах. Он отмечал, что сегодня квота для Украины - 321 студент в год.