В киевском СИЗО снова произошло убийство

В столичном СИЗО №13 произошло второе за полторы недели убийство (первое ЧП случилось 5 июля). И в первом, и во втором случае - осужденный задушил своего сокамерника, сообщила правозащитная организация "Международная Лига защиты прав граждан Украины". Факты убийств подтвердили в ЦОС МВД Украины и Киеве, но подробности сообщить не смогли. Как удалось выяснить "Сегодня" из других источников, в первом ЧП в СИЗО был убит Олег Орлов, которого подозревали в незаконных поставках оружия из Украины в Эритрею, Китай и Иран. Якобы именно он был соратником погибшего в ДТП главы "Укрспецэкспорта" Валерия Малева, помогал находить ему покупателей за рубежом.

5 июля 32-летний осужденный, который находился в палате медчасти следизолятора, лишил жизни своего спящего 60-летнего соседа Орлова. Разорвав ночью свою майку, убийца связал из кусков материи подобие веревки, накинул ее на шею мужчины и задушил. Источники в СИЗО утверждают, что Олега Орлова несколько лет назад по запросу наших спецслужб арестовали в Чехии, где он проживал. В состоянии тяжелой депрессии поместили в психбольницу в Брно. После инсульта, не мог говорить. Тем не менее, его выдали украинцам. Украина подозревала Орлова в двух преступлениях: контрабандная поставка осенью 1999 года РЛС П-14Ф в Эритрею, воевавшую с Эфиопией (якобы по поддельным документам они предназначались для Минобороны Румынии). Второе обвинение - незаконная продажа крылатых ракет Х-55СМ Китаю. По одной версии, "убрали" важного свидетеля, по другим, больной постоянно стонущий сокамерник просто стал раздражать соседа.

По данным источника газеты, второе преступление было совершено в камере, где сидело трое подозреваемых. Между двумя сокамерниками разгорелся конфликт, началась драка. После обмена ударами, один из подследственных снял с себя майку, и задушил соседа.