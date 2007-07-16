Яценюк встретится с Мендельсоном и Соланой

17 июля министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК посетит с рабочим визитом Брюссель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, программой визита запланированы его встречи с Комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, комиссаром ЕС по вопросам торговли Петером МЕНДЕЛЬСОНОМ и Представителем ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики Хавьером СОЛАНОЙ.

В ходе встреч будет обсуждаться текущее состояние отношений Украины и ЕС в контексте подготовки к 10-му саммиту Украина-ЕС, который состоится 14 сентября в Киеве.

Особое внимание стороны планируют уделить переговорам о новом усиленном соглашении, подготовке к ратификации соглашений об упрощении визового режима и реадмисии, а также сотрудничеству по делу урегулирования приднестровского конфликта. Также планируется обсудить состояние торгово-экономических отношений и отдельные вопросы, связанные со вступлением Украины во ВТО.

Во время пребывания в Брюсселе А.ЯЦЕНЮК примет участие в круглом столе под эгидой Европейского политического центра из проблематики Европейской политики соседства.