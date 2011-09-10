Добкин потребовал от организаторов этнофестиваля две вещи

Сегодня в Харьковской области проходит Х этнофестиваль «Печенежское поле». Как передает корреспондент УНИАН, традиционно - на берегу Печенежского водохранилища на реке Северский Донец.

В этот раз на «Печенежском поле», кроме главной сцены, представлены и другие площадки, в частности, «Город мастеров», «Печенежская мозаика», «Детская поляна», «Воздушные перекрестки», «Казацкая застава».

По словам организаторов, одна из основных особенностей нынешнего фестиваля в том, что выступления на центральной площадке начались не вечером, как обычно, а с 13 часов.

Комментируя событие, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН сказал журналистам, что, принимая во внимание предыдущие фестивали, он не сомневается в отличной организации. «На этот раз я попросил организаторов учесть два моих пожелания: никакого алкоголя и участие украинских исполнителей», - сказал председатель ОГА.

На главной фестивальной площадке с 13.00 прошли выступления фольклорных коллективов, а также групп «ТамДеМи», «Dream West», «Село и люди», концерт Слобожанского ансамбля песни и танца. На протяжении дня на других площадках выступают творческие коллективы Харьковской области.

В 20.00 начался гала-концерт с участием групп «Мандри», Lama, «Дюк Тайм», «Гайдамаки», «Друга ріка» и Театр теней.