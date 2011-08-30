Губернатор поддержал переименование Пересопницкого Евангелия

Хмельницкая облгосадминистрация поддерживает предложение ученых о переименовании Пересопницкого Евангелия в Двирецко-Пересопницкое Евангелие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА.

“Соответствующее предложение направлено руководителю Национальной академии наук Украины Борису ПАТОНУ. Для жителей Хмельницкой области окончательное решение будет очень важным”, - отметил он.

Он напомнил, что 455 лет назад в селе Двирец Изяславского района Хмельницкой области, а именно в Дворецком монастыре при церкви Святой Троицы впервые были написаны буквы и слова в Пересопницком Евангелии.

По мнению председателя ОГА, “агитировать или кому-то рассказывать, что означает Пересопницкое Евангелие, не нужно”. “Это – духовная святыня нашего государства и украинский символ, поскольку каждый новый глава государства принимает на нем присягу служения народу”, - отметил В.ЯДУХА.

Справка УНИАН. 450-летний юбилей Пересопницкого Евангелия – одна из важнейших памятных дат 2011 года. В соответствии с постановлением Верховной Рады Украины, 2011 год объявлен Годом Украинской Первокниги.