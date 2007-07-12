В Украину приезжает министр иностранных дел Марокко

12-14 июля в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Королевства Марокко Мохамед БЕНАИССА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во время пребывания в нашем государстве М.БЕНАИССА проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ и встретится с руководством государства.

По вопросам аккредитации на церемонию подписания двусторонних документов и совместную пресс-конференцию А.ЯЦЕНЮКА и М.БЕНАИССЫ, которая состоится 13 июля в 10.50 в помещении МИД Украины, а также на протокольную фото- и видеосьемку, можно обращаться в пресс-службу МИД Украины по тел.: 238-15-29, 238-18-41.

В соответствии с программой визита, утром 13 июля М.БЕНАИССА примет участие в церемонии возложения цветов к памятному знаку жертвам Голодомора в Украине 1932-33 гг.

В 10.00 состоятся переговоры официальных делегаций Украины и Королевства Марокко под председательством А.ЯЦЕНЮКА и М.БЕНАИССЫ. После переговоров запланировано подписание двусторонних украинско-марокканских документов.

В 11.00 состоится пресс-конференция министров иностранных дел Украины и Королевства Марокко.

В этот же день М.БЕНАИССА встретится с министром экономики Украины Анатолием КИНАХОМ, также его примет первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

14 июля министр иностранных дел Марокко отбудет на Родину.