В Крыму поймали группу беглых российских бизнесменов

Сегодня утром в частном пансионате под Евпаторией (Крым) были задержаны четверо российских бизнесменов - экс-руководители российской промышленной группы «Уралинвестэнерго» (Екатеринбург), которые объявлены в международный розыск.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК Александр ДОМБРОВСКИЙ, задержание проводили сотрудники уголовного розыска Крыма совместно с сотрудниками спецподразделения «Беркут».

По словам А.ДОМБРОВСКОГО, четверо российских бизнесменов были задержаны, еще один россиянин - член преступной группы задержан не был, поскольку он находится за пределами Крыма, предположительно, выехал в Киев.

Начальник ЦОС крымской милиции сообщил, что в МВД Украины по поводу российских махинаторов обратились коллеги из России. "Ребята (российские бизнесмены - УНИАН) "засветились", мы их некоторое время отрабатывали, сегодня задержали", - сообщил А.ДОМБРОВСКИЙ.

Как сообщают российские СМИ, в результате спецоперации удалось задержать лидера группировки Василия БУРАГУ, а также его ближайших подручных – Дениса ТАСАКОВА, Владислава БУТИНА и Андрея РЫЖИКОВА.

Правоохранительными органами Свердловской области возбужден целый ряд уголовных дел по фактам мошенничества, криминального банкротства, легализации незаконных доходов, уклонения от уплаты налогов и т.д. Наряду с этим членам группировки планируется инкриминировать создание преступного сообщества (статья 210 УК России). Так, задержанные подозреваются в похищении пакетов акций крупных предприятий на сумму 5 млрд. рублей (порядка 117 млн. долларов).