Затулин уже требует извинений

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что не намерен извиняться за свои высказывания о статусе русского языка в Украине, а наоборот, требует извинений от украинских властей в связи с запретом ему въезжать на территорию страны.

«Мне в течение года был объявлен запрет на въезд на территорию Украины по совершенно надуманным, необоснованным причинам. Срок этого запрета истек 3 июня, но, поскольку я не считаю себя виновным ни в нарушении законов Украины, ни норм международного права, я не собираюсь приносить извинения украинской стороне, а, напротив, сам требую таких извинений, и по этому поводу я в прошлом месяце направил исковое заявление в Европейский суд по правам человека», – сказал Затулин.

По его словам, появившуюся накануне информацию со ссылкой на МИД и Службу безопасности Украины о том, что украинская сторона отменила ранее объявленный запрет на въезд на территорию страны некоторых российских политиков, сейчас трудно комментировать в деталях, поскольку он не видел официального текста этого документа.

«Насколько я понял, украинская сторона отменяет практику объявления персона нон-грата российских политиков в расчете на взаимность с российской стороны. Однако настораживает то, что от россиян, внесенных в так называемый «черный список», требуют по прибытию в Украину принесения каких-то извинений за их прошлое поведение или высказывания», – отметил Затулин.

Напомним, 3 июня прошлого года Служба безопасности Украины запретила Константину Затулину въезд в страну «в интересах обеспечения безопасности Украины» на основании закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

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