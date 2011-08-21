На Прикарпатье проходит фестиваль аутентичной кухни

Сегодня в селе Спас Коломыйского района Ивано-Франковской области проходит фестиваль аутентичной карпатской кухни «Вкусный Спас» к 20-й годовщине независимости Украины.

Как сообщил УНИАН главный организатор фестиваля, председатель ассоциации «Чистая флора» Михаил СТОВПЮК, по сути, «Вкусный Спас» стартовал еще в пятницу, 19 августа, на праздник Спаса, с праздничной литургии в местной церкви Преображения Господнего, которой исполняется 200 лет.

В субботу священники также отслужили службу Божию, состоялась театрализованный Крестный ход к часовне святых апостолов Петра и Павла (бывший монастырь отцов Василиан). А на месте первой сельской церкви в селе Спас освятили крест, состоялся конкурс духовных песен и осмотр старинных церковных экспонатов.

По словам М.СТОВПЮКА, каждое село Коломыйского района представит свои фольклорно-этнографические усадьбы, покажет местные традиции и древнюю кухню. Будет проведен мастер-класс по приготовлению оригинальных блюд.

Изюминкой нынешнего фестиваля «Вкусный Спас» будет то, что его организаторы планируют попасть в Книгу рекордов Гиннесса с грибной ухой, сваренной хозяйками из поселка Печенежина.

Сегодня в рамках фестиваля проходят выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, выставки-ярмарки органической продукции, открылись секторы частного зеленого туризма и производителей энергосберегающих технологий.

Организаторы фестиваля - Коломыйская райгосадминистрация, ассоциация «Чистая флора», Федерация органического движения Украины при поддержке облгосадминистрации.

М.СТОВПЮК сообщил, что на фестиваль приехали немало гостей из Польши, Канады, Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, а также из Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.