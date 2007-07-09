Еще 10 украинцев, эвакуированных из сектора Газа, утром вылетят в Москву

37 граждан из нескольких стран СНГ, эвакуированные сегодня из сектора Газа, покинули Израиль и проходят пограничный контроль при въезде в Иорданию.

Группа, следующая в сопровождении российских дипломатов, насчитывает 37 человек. Среди них: 20 граждан России, десять - Украины, три - Казахстана, три - Белоруссии и один палестинец, имеющий белорусские проездные документы.

Эвакуируемые переночуют в столице Иордании Аммане и наутро вылетят в Москву.

Как сообщал УНИАН, из зоны конфликта в секторе Газа (Палестинская национальная автономия) в конце июня были эвакуированы 26 украинских женщин и 65 детей.