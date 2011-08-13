Музей «Пересопницкое Евангелие» не будут освящать

Музейно-культурный комплекс «Пересопницкое Евангелие», торжественное открытие которого запланировано открыть в Ривненской области 29 августа, не будут освящать во избежание трений между верующими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции глава Ривненской облгосадминистрации Василий БЕРТАШ и его заместитель Алексей ГУБАНОВ.

По их словам, среди жителей области продолжаются споры относительно того, представители какой религиозной конфессии должны освящать новопостроенный музейный комплекс.

"Конечно, как и какое-либо другое сооружение, будь то железнодорожный вокзал или атомная станция, по нашим традициям, музей должен быть освящен. Но в рамках самого празднования это не предусматривается. Потому что все понимают, что возникнет определенное напряжение. Если бы все конфессии могли вместе прийти, то мы бы с удовольствием дали возможность даже буддистам там освящать. Но, чтобы такого конфликта избежать, все уже будет после того", - сказал А.ГУБАНОВ.

Еще одним аргументом представителей власти, чтобы не освящать этот комплекс, есть то, что якобы Пересопницкое Евангелие – это не памятка украинской духовности, языка, книжно-рукописного искусства, а только исторический артефакт.

В свою очередь, В.БЕРТАШ сообщил, что строители музейного комплекса «Песопницкое Евангелие» уже освоили свыше 12 млн. грн. и планируют сдать его 15 августа.

По его словам, официальное открытие комплекса состоится 29 августа во время торжественных мероприятий по случаю 450-летия украинской Первокниги. В мероприятиях ожидается участие первых лиц Украины и других государств.

Как сообщал УНИАН, 10 августа руководители ряда общественных организаций Ривненской области обратились с просьбой к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ не допустить освящения мероприятий по случаю 450-летия Пересопницкого Евангелия священниками УПЦ Московского патриархата.

Руководители общественных организаций просили В.ЯНУКОВИЧА посодействовать, чтобы нововыстроенные и отреставрированные к юбилею объекты (в частности, памятный крест, культурно-археологический центр, фрагмент Княжеского двора) были освящены «по православному образу при участии Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА, поскольку церковь, возглавляемая им, продолжает традиции утверждения богослужебного, а, следовательно, и государственного украинского языка, традиции, начало которой положено Пересопницким Евангелием».