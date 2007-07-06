МВД ликвидировало ”небольшую задержку” с доставкой загранпаспортов

Подразделения Министерства внутренних дел Украины на протяжении суток могут выдавать до 3 тысяч заграничных паспортов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Василия ФАТХУТДИНОВА.

По его словам, во время перехода на новые образцы заграничных паспортов “случилась небольшая задержка с доставкой соответствующих бланков в регионы из-за отсутствия утвержденного договора между МВД и консорциумом относительно их транспортировки на места”.

“На днях эту проблему уже решили. Начиная с 4 июля паспорта полным ходом доставляются по адресу назначения. По состоянию на 6 июля уже изготовлены 14 тысяч бланков таких документов, и их доставили в регионы для последующей выдачи. Еще 33 тысячи бланков сейчас находятся в Государственном центре персонализации документов. В целом у нас есть техническая возможность выдавать на протяжении суток до 3 тысяч заграничных паспортов. Поэтому нынешняя очередь имеет все шансы быстро сократиться”, - считает заместитель министра.

В.ФАТХУТДИНОВ подчеркнул, что МВД принимает все необходимые меры, чтобы исключить волокиту и последующее появление жалоб граждан, которые находятся в процессе оформления заграничных паспортов. “Для этого начальникам региональных управлений внутренних дел поставлена задача увеличить количество дней и часов приема граждан в подразделениях Государственной регистрации физических лиц и оптимизировать график такой работы. Также должно увеличиться количество работников, которые занимаются приемом заявок и выдачей указанных документов на местах”, - сказал он.

Заместитель министра также сообщил, что, начиная с 6 июля, МВД направляет в территориальные подразделения дополнительно 68 узлов местного уровня государственной информационной системы регистрационного учета физических лиц.

“Заверяю, что старые образцы паспортов будут действовать до тех пор, пока был определен срок их действия. Далее переход на новый образец абсолютно не скажется на стоимости получения этого документа – все делается не за счет рядового украинца, а благодаря бюджетному финансированию. Как была госпошлина за такое оформление 170 гривен, в таком же размере она будет взиматься и в дальнейшем. За оформление в сжатые сроки до 10 рабочих дней также будет действовать двойной тариф – 340 гривен”, - сообщил В.ФАТХУТДИНОВ.

Заместитель министра также призвал граждан избегать услуг “разнообразных мошенников, которые предлагают им определенное «ускорение» в получении таких удостоверений”. “Наша система предусматривает лишь личное присутствие заявителя, подающего документы, и одновременное его фотографирование для занесения снимка в бланк. То есть «заочного» процесса оформления здесь быть не может”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 26 июня утвердил техническое описание и образец бланка нового заграничного паспорта гражданина Украины.

Согласно постановлению правительства, текст которого есть в распоряжении УНИАН, внесение данных в бланки документов осуществляется: в паспорте – способом лазерной гравировки или способом принтерной печати, в проездном документе – способом принтерного печати краской черного цвета украинскими и латинскими буквами с применением верхнего регистра.

Паспорт оформляется на период до десяти лет без права на продление его действия на такой же срок, как это предусматривалось ранее.

В паспорте также будет указываться идентификационный номер физического лица - плательщика налогов и других обязательных платежей.

Постановление также утверждает новую транслитерацию латинскими буквами.

Создание паспорта гражданина Украины для выезда за границу нового образца поднимает его уровень до уровня документов нового поколения, которыми пользуются в развитых европейских странах, отмечается в пояснительной записке МВД к проекту постановления Кабмина.

Кроме того, МВД считает, что введение паспорта нового образца будет способствовать ускорению создания Единого государственного реестра физических лиц, что значительно улучшит уровень обслуживания граждан во всех структурах, которые работают с идентификационными документами. Это также облегчит работу правоохранительных органов и пограничных служб, поскольку паспорт может содержать биометрическую идентификацию гражданина и будет способствовать ускорению процедуры идентификации и регистрации граждан Украины при перемещении за границей.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что введение паспорта нового образца является ответом Украины на принятую Советом безопасности ООН резолюцию от 28 сентября 2001 года о мерах борьбы с международным терроризмом.