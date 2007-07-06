Дети будут танцевать под посольствами, пока не ратифицируют соглашение?

Европейская комиссия считает, что подписание соглашений об облегчении визового режима и реадмисии (возвращение нелегальных мигрантов – УНИАН) с Украиной следует рассматривать в контексте переговоров о подготовке нового усиленного Соглашения между сторонами.

Об этом заявила УНИАН представитель Еврокомиссии Криштиана ХУМАНН.

“На сегодня ЕС и Украина обсуждают новое усиленное соглашение, которое даст возможность не только приблизить Украину к ЕС, но и будет способствовать процессу политических и экономических реформ в Украине”, - сказала она.

Комментируя, насколько последний случай с выдачей виз французским посольством детскому танцевальному коллективу “Дети Украины” отвечает подписанному Соглашению об облегчении визового режима, К.ХУМАНН отметила, что соглашения об облегчении визового режима и реадмисии были подписаны 18 июня, но перед тем, как они вступят в силу, они должны пройти процесс ратификации.

“Этого еще не произошло”, - сказала представитель Еврокомиссии.

Она отметила, что после вступления в силу соглашения об облегчении визового режима упростит процедуру выдачи краткосрочных виз для украинцев. Кроме того, она напомнила, что это соглашение предусматривает упрощенные критерии для выдачи многократных виз многим группам лиц, таким как близкие родственники, студенты, журналисты, бизнесмены, водители грузовиков и т. п.

К.ХУМАНН также напомнила, что соглашение о реадмисии, в свою очередь, устанавливает четкие обязательства относительно того, как и когда возвращать нелегальных мигрантов.

“Эти соглашения существенно изменят ситуацию в облегчении путешествий и контактов между украинцами и гражданами ЕС, и, в то же время, в сфере борьбы с нелегальной миграцией”, - отметила К.ХУМАНН.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2007 года Украина и ЕС в Люксембурге подписали соглашение об облегчении визового режима и реадмисии. Оба соглашения должны быть ратифицированы Верховной Радой и Европарламентом.

Переговоры относительно нового усиленного соглашения, которое должно заменить ныне действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого завершается в начале 2008 года, начались 5 марта 2007 года. Главным положением нового усиленного соглашения должно стать создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

3 июля этого года участники ансамбля “Дети Украины” на протяжении трех часов танцевали под посольством Франции в знак протеста против того, что накануне им было отказано в оформлении виз во Францию без объяснения причин. После трехчасового концерта сотрудники посольства решили оформить документы для участников ансамбля. Коллектив собирался 4 июля отправиться на международный фестиваль во французскую Нормандию.

5 июля посол Украины при ЕС Роман ШПЕК выразил мнение, что такие действия отдельных консульских учреждений стран-членов ЕС могут подорвать ратификацию соглашения о реадмисии.