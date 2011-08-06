Шахтера с взорвавшейся шахты уволили, чтоб не говорил об аварии

Председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК в телефонном разговоре с генеральным директором ПАО «Краснодонуголь» Александром ПОТАПЕНКО потребовал от руководства угольного предприятия восстановить на работе Игоря СМЕТАНИНА, горняка шахты «Суходольская-Восточная».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации,

И.СМЕТАНИН был уволен после того, как в интернет попало видео, где он рассказывает о тяжелых условиях труда на шахте, о том, что настоящая причина аварии – «потогонная система труда» на шахте.

Хотя в заявлении И.СМЕТАНИНА значится «по собственному желанию», руководитель области поставил под сомнение, что это было сделано добровольно, и дал указание руководству «Краснодонугля» в максимально сжатые сроки урегулировать конфликт.

Как сообщал УНИАН, в ночь на29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» произошла авария, унесшая жизни 28 горняков.