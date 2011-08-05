Для украинской церкви в Португалии нужно выкупить землю

Ивано-Франковская область намерена построить украинскую межконфессиональную церковь во всемирно известном центре паломничества - португальском городе Фатима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Михаил ВЫШИВАНЮК.

По его словам, переговоры с мэрией Фатимы о выделении земельного участка для строительства церкви проводил во время недавней поездки в Португалию его заместитель Руслан ГУСАК.

Руководитель области сказал, что ранее планировалось построить церковь УГКЦ, священник которой сообщил о наличии земельного участка. Однако, по словам М.ВЫШИВАНЮКА, землю для новой церкви нужно выкупать у частных владельцев. Поэтому решили построить храм для всех украинских конфессий.

Он сообщил, что в 2012 году в Фатиме состоится международная конференция «Терпимость наций ко всем религиям». Именно поэтому строительство украинской межконфессиональной церкви будет уместным, отметил губернатор.

Также, по его словам, власти Прикарпатья также возьмут шефство над украинскими школами в Португалии.