Сжиженный газ из Азербайджана попадет на украинский терминал

Кабинет министров Украины постановлением от 20 июля 2011 г. №772 утвердил Меморандум между Кабмином и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в организации поставок сжиженного природного газа на территорию Украины, подписанное в г. Давос (Швейцария) 28 января 2011 г.

Текст данного документа размещен на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2010 г. министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и его азербайджанский коллега подписали Меморандум между Кабинетом министров Украины и правительством Азербайджана о сотрудничестве в организации поставок сжиженного природного газа на территорию Украины, а также Соглашение между КМУ и правительством Азербайджана о мерах по развитию сотрудничества в сфере транспортировки нефти по территории Украины.

Церемония подписания состоялась в рамках встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Азербайджанской Республики Ильхама АЛИЕВА во время участия глав государств в Давосском экономическом форуме.

Как отмечалось относительно сжиженного природного газа - вопрос об объемах его поставок будет урегулирован в процессе реализации национального инвестиционного проекта по строительству в Украине первого завода по переработке такого газа.