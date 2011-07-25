Сотрудница банка присвоила 6,5 миллионов

В Одесской области

В Одесской области разоблачена сотрудница банка, которая, путем подделки платежных поручений, присвоила 6,5 млн. грн. Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, органами следствия МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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