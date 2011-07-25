Самый высокий человек России не может ходить

Самый высокий человек России, ветеран баскетбола Александр Сизоненко борется с тяжелой болезнью в своей комнате в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге. Около месяца назад бывший баскетболист, кости которого поражены остеопорозом, упал у себя дома и не смог встать.

Друзья А.Сизоненко вызвали врачей, бывшему спортсмену должны были сделать операцию. Однако во время хирургического вмешательства у него открылось сильное кровотечение, и медики решили ограничиться консервативным лечением.

В результате А.Сизоненко не в состоянии ходить даже на костылях, сообщает радио "Эхо Москвы". По словам очевидцев, сейчас он лежит, не вставая, в своей комнате. Ухаживать за ним круглосуточно некому.

Александр Алексеевич Сизоненко родился 20 июля 1959 г. в деревне Запорожье в Херсонской области. С 1976 по 1978 гг. он выступал на позиции центрового за ленинградский БК "Спартак", а в 1980-х годах – за куйбышевский "Строитель", который сумел вывести в высшую лигу чемпионата СССР.

По разным данным, рост А.Сизоненко составляет от 237 до 245 сантиметров, он считается самым высоким человеком России.