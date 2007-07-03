Вахтанг КИПИАНИ уволен с должности главного редактора журнала «Фокус», издателем которого является компания «Украинский Медиа-холдинг».

Как сообщает “Телекритика”, такое решение, как рассказал сам В.КИПИАНИ, приняло руководство «УМХ».

“Руководство холдинга считает, что так будет правильно. А вообще, тяжело говорить об этом приличными словами. Меня поставили перед фактом”, - сказал В.КИПИАНИ.

Он узнал о том, что будет уволен, утром 2 июля.

В.КИПИАНИ сообщил, что будет работать в «Фокусе» еще некоторое время, пока юристы будут согласовывать все нюансы. Уже известно, кто станет его преемником, но называть фамилию В.КИПИАНИ не стал. По его словам, формальным поводом для его освобождения стал материал постоянного автора «Телекритики» Дуси КАТАСОНОВОЙ («Главные новости телестраны»).

Как сообщал УНИАН, первый номер журнала “Фокус” вышел 30 сентября 2006 года. В.Кипиани был главным редактором журнала со дня его основания.