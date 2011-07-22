Экологи выступают против намерений правительства прекратить действие Общегосударственной программы формирования национальной экологической сети на 2000-2015 годы.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Национального экологического центра Украины.

В документе отмечается, что Кабинет министров Украины планирует прекратить выполнение государственной программы по формированию национальной экосети, которая является чуть ли не единственной инновационной программой сохранения природы Украины. Поручение относительно разработки законопроекта о прекращении выполнения этой программы было прописано в постановлении Кабмина №704 «О сокращении количества и укрупнении государственных целевых Программ» от 22 июня 2011.

«Решение о прекращении выполнения этой инновационной и дешевой программы – это диагноз нынешнему составу правительства и его секретариата, который не способен ни понять смысл действующих документов, созвучных с современными мировыми, ни оценить свои действия или их последствия... Такое решение Кабмина является посягательством на здоровье нации, на уничтожение последних «островов» природы, окончательное разрушение имиджа Украины как европейского государства», - говорится в заявлении НЭЦУ.

Программа по формированию национальной экосети является одной из немногих, которая не нуждаются в значительных средствах и которая удовлетворительно выполняется, о чем свидетельствуют как действия и документы зарубежных партнеров, так и выводы Счетной палаты, Контрольно-ревизионного управления или Генеральной прокуратуры.

Природоохранники настроены на возобновление и продолжение действия Общегосударственной программы формирования национальной экологической сети Украины на 2000-2015 годы, по поводу чего будут направлены соответствующие обращения к экологической общественности, Верховной Раде и руководству государства.

Общегосударственная программа формирования национальной экологической сети Украины на 2000-2015 годы была принята в 2000 году, а закон об экологической сети - в 2004-м. По мнению экологов, принятие и выполнение этих актов сделало Украину одним из лидеров инновационной экодеятельности в Европе, на равне с Нидерландами, Швейцарией, Словакией.