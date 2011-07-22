90% утонувших - не просто выпившие, а конкретно пьяные

В водоемах Харьковской области с 1 мая 2011 года утонули 74 человека, в том числе 8 детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь ЛУПАНДИН.

При этом он отметил, что в последние годы в области прослеживается тенденция к существенному уменьшению количества несчастных случаев на воде. В частности, по состоянию на 21 июля 2010 г. на водоемах области утонули 82 человека.

По словам И.ЛУПАНДИНА, основной причиной несчастных случаев на воде является купание в нетрезвом состоянии.

«90% - это люди не просто под хмельком, а конкретно пьяные граждане. 10% - это те, кто купается в незнакомых местах, или оставленные без присмотра дети», - сказал он.

По данным Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, за прошлые сутки на водоемах Харьковской области утонули четыре человека.