Прокуратура требует остановить подводных археологов

Генеральной прокуратурой Украины вынесен протест министру культуры Украины Михаилу КУЛИНЯКУ с требованием отменить незаконно выданное одному из обществ разрешение на проведение археологических разведок в территориальных водах Каламитского залива возле Евпатории для осуществления поисковых работ с целью установления места нахождения военно-транспортного судна «Santa-Fe» (Германия).

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, указанный документ общество получило вопреки требованиям закона без наличия документов, которые подтверждают квалификацию исполнителей указанных работ.