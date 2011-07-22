Прокуратура требует остановить подводных археологов
00:12, 22 июля 2011Общество
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Говорит - нет документов о квалификации
Генеральной прокуратурой Украины вынесен протест министру культуры Украины Михаилу КУЛИНЯКУ с требованием отменить незаконно выданное одному из обществ разрешение на проведение археологических разведок в территориальных водах Каламитского залива возле Евпатории для осуществления поисковых работ с целью установления места нахождения военно-транспортного судна «Santa-Fe» (Германия).
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, указанный документ общество получило вопреки требованиям закона без наличия документов, которые подтверждают квалификацию исполнителей указанных работ.
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