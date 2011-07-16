Госстат подсчитал средний размер пенсии

Средний размер пенсии по Украине в 2011 году составил 1,122 тыс. грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В частности, средний размер пенсии по возрасту составляет 1,156 тыс. грн., по инвалидности – 1,002 тыс. грн., в случае потери кормильца – 914,4 грн.

Количество пенсионеров в Украине, по данным Госслужбы статистики, составляет 13,738 млн. человек, что на 17 тыс. больше, по сравнению с аналогичными данными в прошлом году.