Юрий Шухевич: надо, чтобы меньше людей кричали, какие они большие патриоты

100-летие со дня рождения главного командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича отметили на Львовщине. В Белогорще, где погиб генерал-хорунжий, к его памятнику положены цветы, сообщил “5-й канал”.

Почтить память Р.Шухевича на место его гибели пришли представители политических партий, общественных организаций и вояки УПА. По словам соратников Р.Шухевича, они хорошо помнят своего командира и его борьбу. Они вспоминают, как в те бурные времена вместе воевали выходцы западных и восточных областей.

После возложения цветов и общей молитвы, сын легендарного командира УПА Юрий ШУХЕВИЧ зажег огонь памяти, который передали во все районы Львовщины. Свою лампадку Ю.ШУХЕВИЧ повезет на Ивано-Франковщину, где в селе Княгиничи на месте бывшей криивки открывают музей. Сын Р.Шухевича рад тому, что чествование его отца поддержал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, а в непризнании воинов УПА борцами за освобождение Украины всем государством обвиняет политиков.

“Нужно. чтобы люди меньше били себя в грудь и кричали, какие они большие патриоты, и при этом воровали, а чтобы больше на это работали. Если бы работали с посвятой, то донесли бы эту идею в Луганск и Донецк, и УПА была бы признана”, - отметил Ю.ШУХЕВИЧ.

Сейчас в доме, где погиб Р.Шухевич, работает музей УПА. Научные работники и исследователи до сих пор не могут найти место захоронения генерал-хорунжего.