МЧС и губернаторы срочно проверяют, что еще может сгореть

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру чрезвычайных ситуаций Украины Виктору БАЛОГЕ, председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций усилить контроль за безусловным соблюдением правил пожарной безопасности на объектах социального обслуживания населения, в детских учреждениях оздоровления и отдыха, учреждениях здравоохранения, учебных заведениях, а также в местах проведения массовых мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующие поручения даны в связи с пожаром, который произошел в доме для престарелых в Ривненской области.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 июля в селе Белое Ривненской области в здании Дубровицкого районного территориального центра предоставления социального обслуживания возник пожар, в результате которого погибли 16 человек преклонных лет.

В общей сложности на то время в доме находилось 25 пожилых людей и двое работников центра.

Пожарные спасли 11 человек, которых с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализированы в Дубровицкую центральную районную больницу. Пока трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе два работника центра.

Начала работу Правительственная комиссия по расследованию причин трагедии.