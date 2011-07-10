Янукович поручил помочь потерпевшим и семьям погибших

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение первому вице-премьер-министру – министру экономического развития и торговли Украины Андрею КЛЮЕВУ создать Правительственную комиссию по расследованию причин пожара, который произошел 10 июля в Дубровицком районном территориальном центре предоставления социального обслуживания в Ровенской области и привела к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства также поручил А.КЛЮЕВУ обеспечить предоставление помощи потерпевшим и семьям погибших.

В связи с трагедией Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования родным и близким погибших. «Скорблю вместе с вами, разделяю ваши боль и скорбь. Примите мои искренние соболезнования и слова поддержки в этот тяжелый час», – сказал Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 июля в селе Белое Ровенской области в здании Дубровицкого районного территориального центра предоставления социального обслуживания возник пожар, в результате которого погибли 16 человек преклонных лет.

В общей сложности на то время в доме находились 25 пожилых людей и двое работников центра.

Пожарные спасли 11 человек, которые с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализированы в Дубровицкую центральную районную больницу. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе два работника центра.

Начала работу Правительственная комиссия по расследованию причин трагедии.