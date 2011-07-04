В присутствии президента открыли Посольство Кипра в Украине
22:58, 04 июля 2011Общество
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Христофиас совершает официальный визит
Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО и президент Республики Кипр Димитрис ХРИСТОФИАС приняли участие в торжественной церемонии открытия Посольства Кипра в Украине.
Как сообщили УНИАН в МИД Украины, в выступлениях на данном мероприятии глава украинской дипломатии и президент Кипра отметили важность начала деятельности дипломатического учреждения Кипра для дальнейшего развития отношений между двумя странами и подтвердили настрой на углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимного интереса.
Д.ХРИСТОФИАС принял участие в мероприятии в рамках своего официального визита в Украину.
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