У госпитализированного вчера безработного подтвердили холеру

В Мариуполе Донецкой области проведенные медицинские исследования подтвердили диагноз «холера» у госпитализированного вчера безработного местного жителя.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

В сообщении отметили, что по состоянию на 2 июля в Мариуполе подтвержден один новый случай заболевания холерой у жителя Ильичевского района, который злоупотребляет алкоголем.

Эпидемиологи констатировали, что всего в Мариуполе (с 29 мая) было зарегистрировано 19 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом (О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава) и 9 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых лиц.

17 больных и 9 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны. На сегодня в Мариуполе продолжается лечение двое больных, состояние их здоровья стабильное.

В областной СЭС также сообщили, что всего с начала вспышки холеры в Мариуполе на холеру был обследован 171 человек без постоянного места жительства, в том числе 61 человек в связи с регистрацией 28 июня случая холеры среди данного контингента.

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры в Мариуполе продолжается, заключено в сообщении.