Ющенко назначил нового командующего Сухопутных войск (фото)
09:57, 26 июня 2007Общество
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Президент подписал два указа
|Иван Свида
Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. Генерал-лейтенант И.СВИДА занимал должность командующего войсками Южного оперативного командования с июля 2005 года.
Как сообщал УНИАН, 25 июня Президент своим указом освободил генерал-лейтенанта Валерия ФРОЛОВА от должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.
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