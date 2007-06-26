Ющенко назначил нового командующего Сухопутных войск (фото)

Президент подписал два указа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил генерал-лейтенанта Ивана СВИДУ командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, освободив его от должности командующего войск Южного оперативного командования. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил генерал-лейтенанта Ивана СВИДУ командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, освободив его от должности командующего войск Южного оперативного командования. Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства. Справка УНИАН. Генерал-лейтенант И.СВИДА занимал должность командующего войсками Южного оперативного командования с июля 2005 года. Как сообщал УНИАН, 25 июня Президент своим указом освободил генерал-лейтенанта Валерия ФРОЛОВА от должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

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