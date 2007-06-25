Маршрутка врезалась в дерево: 14 пострадавших

На 87-м км автодороги "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", вблизи с.Красное Березанского района Николаевской области водитель микроавтобуса „Мерседес” не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где врезался в дерево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и 13 пассажиров микроавтобуса, среди которых двое детей 1996 и 2000 г. р., получили травмы. Все пострадавшие доставлены в больницы.