Маршрутка врезалась в дерево: 14 пострадавших
11:55, 25 июня 2007Общество
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Авария произошла в Николаевской области
На 87-м км автодороги "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", вблизи с.Красное Березанского района Николаевской области водитель микроавтобуса „Мерседес” не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где врезался в дерево.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и 13 пассажиров микроавтобуса, среди которых двое детей 1996 и 2000 г. р., получили травмы. Все пострадавшие доставлены в больницы.
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