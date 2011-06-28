В Макеевке пройдет акция протеста против закрытия школы

28 июня в городе Макеевке Донецкой области родители учеников школы №3 и жители поселка, в котором расположено это учебное заведение, проведут акцию протеста против закрытия школы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили родители инициативной группы, которые подали городским властям необходимую заявку на проведение акции.

Они отметили, что в день 15-летия Конституции Украины, с 11.00 до 12.00 к зданию школы придут все, кто не согласен с ликвидацией на поселке им. Кирова в Советском районе данного учебного заведения с украинским языком обучения.

Родители подчеркнули, что они будут протестовать против закрытия школы, а значит, против нарушения Конституции Украины и выйдут под лозунгом «Мы - за наши школы и за жизнь на поселках!».

«Мы еще раз хоти напомнить властям, что мы не согласны с закрытием школы. Мы хотим полноценно жить на своем поселке, чтобы у нас было учебное заведение для наших детей», - заявила одна из членов инициативной группы родителей.

Как сообщал УНИАН, в Макеевке матери трех учеников, обучающихся в школах №3, № 27 и № 100 подали административный иск в Центрально-городской районный суд с требованием отменить решение Макеевского городского совета от 25 марта о ликвидации этих школ.

В городе уже прошли два судебных заседания, но суд уже трижды отказывает родителям в обеспечении иска, то есть, приостановлении решения горсовета о закрытии школ до вынесения окончательного вердикта суда. И поэтому из зданий школ незаконно вывозится мебель, школьное оснащение и оборудование, хотя эти школы официально должны функционировать до 31 августа 2011 года. Следующее заседание суда назначено на 5 июля.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».