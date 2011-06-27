МЧС просит не пользоваться телефоном и электроприборами

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в конце прошлой недели, продлено до среды - на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, порывы ветра до 30 метров в секунду и подъем уровня воды в реках на десять сантиметров - один метр.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.

Спасатели рекомендует туристам и жителям Крыма воздержаться от походов в горы и выходов в море в непогоду.

МЧС просит не пользоваться в грозу телефонной связью и электроприборами в помещениях.

Также следует избегать открытой местности и возвышенностей, не стоять под отдельно стоящими деревьями, электроопорами, возле металлических конструкций.

Как сообщал УНИАН, штормовое предупреждение объявляли в Крыму на воскресенье и понедельник, 26 и 27 июня.