Джеймс Бонд женился (фото)

Британский актер Дэниел Крейг, сыгравший агента 007 в двух последних фильмах о Джеймсе Бонде, женился на обладательнице "Оскара", английской актрисе Рейчел Вайс. Об этом со ссылкой на представителя Крейга сообщает BBC News.

Церемония бракосочетания 43-летнего Крейга и 41-летней Вайс состоялась в закрытом формате в Нью-Йорке. Более подробная информация о свадьбе актеров не раскрывается.

Британские актеры, как сообщается, начали встречаться в декабре 2010 года после совместного участия в работе над триллером "Дом мечты" ("Dream House"), в котором Крейг и Вайс сыграли семейную пару.

Дэниел Крейг получил широкую известность после того, как стал шестым актером, сыгравшим Джеймса Бонда в кино. В 2006 году на экраны вышел "Казино Рояль", первый фильм с Крейгом в роли агента 007. Второй фильм про Бонда с участием Крейга, "Квант милосердия", вышел в 2008 году. В октябре 2012 года ожидается выход в прокат третьей картины про знаменитого шпиона с Крейгом в главной роли. Кроме того, в 2011 году должна выйти голливудская экранизация романа шведского писателя Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона" с участием британского актера.

Рейчел Вайс знаменита участием в фильмах "Мумия", "Мой мальчик" и "Преданный садовник", за роль в котором удостоилась награды Американской академии киноискусств как лучшая актриса второго плана.

У Рейчел Вайс есть пятилетний сын Генри от прежнего возлюбленного, американского режиссера Даррена Аронофски, который снял ее в своей картине "Фонтан" в 2006 году. У Дэниела Крейга также есть ребенок от предыдущего брака с Фионой Лаудон (Fiona Loudon) - дочь Элла.

Лента.ру

Фото с сайта guardian.co.uk