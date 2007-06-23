Россияне с итальянцами построят газопровод через Черное море

Российский газовый гигант ОАО «Газпром» и итальянская нефтегазовая компания «Eni» подписали соглашение о строительстве нового газопровода, для распределения российского газа в Европе, передает Reuters со ссылкой на сообщение компанию «Eni».

По проекту, 900-километровый «Южно-европейский газопровод» будет проложен через акваторию Черного моря и будет разветвляться в Болгарии на два трубопровода, один из которых пойдет в Австрию и Словению, другой будет транспортировать газ на юг Италии, сообщил глава «Eni» Паоло СКАРОНИ.

По его словам газопровод заработает через три года после того, как будут получены все необходимые разрешения. Расходы по строительству газопровода будут поделены поровну между двумя компаниями.