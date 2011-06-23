Эксперты ЕС советуют, как приватизировать шахты

Группа экспертов проекта TACIS "Программа поддержки угольного сектора" рекомендует Кабинету министров Украины привлечь для проведения приватизации государственных угледобывающих предприятий крупные международные банки и консультационные организации.

Об этом говорится в презентации проекта итогового документа «Программы поддержки угольного сектора», текстом которого располагает УНИАН.

По мнению экспертов, каждый из таких банков или крупных консалтинговых компаний мог бы отвечать за приватизацию пула из 10 госшахт. Кроме того, для повышения эффективности процесса приватизации эксперты рекомендуют создать государственное агентство по приватизации стратегических объектов или создать соответствующее новое подразделение при Фонде государственного имущества

Эксперты ЕС отмечают, что в ходе подготовки к приватизации государственные компании должны быть очищены от неключевых активов, а их задолженность перед Госбюджетом должна быть списана.

Кроме того, по мнению экспертов, в процессе приватизации шахты должны быть выведены из состава гособъединений с получением ими статуса самостоятельного юридического лица.

Эксперты ЕС рекомендуют также запретить внесение частных инвестиций в государственные угледобывающие предприятия до их приватизации.

По прогнозам экспертов, расходы государства по подготовке одной шахты к приватизации могут составить около 3,5 млн. грн. или в целом 280 млн. грн. в рамках программы приватизации рентабельных активов.

Справка УНИАН. Программа поддержки угольного сектора выполняется в рамках меморандума между Украиной и ЕС от 2005 года о сотрудничестве в энергетической сфере.

Проект финансируется за счет средств ЕС и выполняется консорциумом во главе с компанией Human Dynamics (г. Вена, Австрия).