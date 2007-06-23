Туристов в Крыму уже больше, чем ожидалось

Количество туристов в Украине в этом году останется на уровне 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы Государственной службы туризма и курортов Сергей СЕМКИН сегодня журналистам.

По его словам, это касается как въездного, так и выездного туризма.

В то же время, отметил С.СЕМКИН, прогнозируется, что Крым в летний сезон посетит большее количество человек, чем в прошлом сезоне. «По Крыму планируется увеличение туристических потоков. Пока не можем сказать насколько, но они сейчас уже увеличены», - сказал он.

Напомним, в 2006 г. Украину посетило более 18 млн. туристов, Крым - более 5 млн. туристов.