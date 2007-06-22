Украина отменила список персон нон-грата

Украина и Россия отменяют взаимные списки персон нон-грата. Об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе заявил министр иностранных дел Арсений Яценюк.

В то же время, по его словам, Украина и в дальнейшем будет применять санкции к иностранным гражданам в случае их противоправных действий и не будет поступаться своими интересами, передает Радио Свобода.

Украина запрещала въезд на свою территорию депутатам Госдумы России Затулину и Жириновскому, лидеру Евразийского движения Александру Дугину и нескольким другим лицам. По оценкам СБУ, их действия нарушали украинское законодательство.

Россия запрещала въезд на свою территорию народному депутату Петру Порошенко и советнику Президента Украины Николаю Жулинскому. Причин запрета на въезд украинским гражданам не объяснили.

В июне Президенты Украины и России поручили соответствующим органам в 10-дневной срок урегулировать вопрос персон нон-грата.