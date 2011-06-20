Азаров: есть идея планировать бюджет на 2-3 года

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ планирует с 2012 года перейти на среднесрочное бюджетное планирование на 2-3 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил в конце прошлой недели.

При этом премьер отметил, что переход на среднесрочное планирование возможен после изменений Бюджетного кодекса.

"У нас есть идея ввести среднесрочное бюджетное планирование на 2-3 года под серьезные важные программы. Я думаю, что мы таким путем пойдем в этом году, если сможем принять изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят делать среднесрочные бюджеты, и впервые попробуем подать бюджет на 2012 год и отдельно программы субвенций капительных вложений на 2012-2013 год", - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, что согласно Конституции, Кабинет министров Украины не позднее 15 сентября каждого года должен представлять в Верховную Раду проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год.