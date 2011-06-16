Янукович о жилье, хозяйстве, качестве услуг и тарифах на воду

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость реформирование жилищно-коммунального хозяйства, приведения его к требованиям времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время брифинга в Виннице.

«Нужна государственная система, государственный регулятор, который будет работать в этом направлении, и экономика в жилищно-коммунальном хозяйстве должна работать на предоставление качественных услуг, мотивацию работников жилищно-коммунального хозяйства предоставлять качественные услуги, а люди имеют право их получать. А государство все это создать – таким путем мы будем идти. Пришло время, и эти завалы нам нужно разгрести, и эти вопросы нужно решать», - отметил Президент.

Он убежден, что в Украине должен быть единый тариф на воду. «Не может быть такого, чтобы в одном регионе цена втрое была выше, чем в другом регионе, потому что люди получают заработную плату одинаковую и они платят за электроэнергию, за газ единый тариф, а чем отличается вода? Ничем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент сказал, что сейчас речь идет о том, чтобы на государственном уровне создать систему, которая бы отвечала требованиям времени. «Поэтому в целом жилищно-коммунальное хозяйство нужно реформировать, и сегодня стоит такая задача. И в это нужно вкладывать средства и использовать самые современные технологии, которые существуют в мире», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.