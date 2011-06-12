В Тернопольской области начался фестиваль Бережанского замка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, в рамках фестиваля состоятся средневековые конкурсы и развлечения, мастер-класс «Театра Теней», концерт средневековой музыки и танцев, литературный перформанс, рыцарские турниры, показательные выступления по боевому гопаку, международный шашечный турнир.

Гости фестиваля смогут ознакомиться с образцами старинных и реконструированных доспехов воинов, пострелять из лука, покататься на конях, а также в старинных каретах.

Кроме этого, в программе фестиваля – выставка-ярмарка работ народных мастеров и мастер-классы по кузнечному делу, резьбе по дереву и камню, гончарству.

Проходить действо будет на территории Бережанского замка и в парке вокруг него.

Завершится праздник фаер-шоу театра «Паладин» на летней сцене парка при замке Синявских и молодежной дискотекой.