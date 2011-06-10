К 10-летию визита Иоанна Павла ІІ в Киеве откроется выставка

Празднование 10-летия исторического визита Блаженного Папы Иоанна Павла ІІ в Украину начнется выставкой «Папа, Украина, я».

Как передает корреспондент УНИАН, открытие выставки состоится во вторник, 14 июня, а 18:00 в «Украинском доме» (ул. Крещатик, 2).

Организаторы мероприятия предложат посетителям осмотреть около сотни экспонатов – эксклюзивные фотографии, книги, художественные произведения, посвященные Папе, произведения самого Иоанна Павла ІІ, его личные вещи. Как отметил председатель оргкомитета празднования киевский епископ-помощник Владыка Иосиф МИЛЯН, выставка поможет повысить дух украинцев, еще раз представит Украине Великого Папу.

«Проводим выставку, чтоб возродить высокий дух народа, который царил во время исторического визита в Украину Блаженного Папы 10 лет тому назад. И также хотим обратить внимание народа на глубокие напутственные слова Иоанна Павла ІІ: «Народ погибает, если приходит в упадок его дух, народ растет, если его дух каждый раз возвышается: такой народ никакая внешняя сила не может уничтожить», – отметил епископ ИОСИФ.

Выставка продлится до 24 июня. Кроме выставки, в программе мероприятий 21-26 июня - подиумная дискуссия: «Визит Папы Иоанна Павла ІІ в Украину: уроки для государства и общества» при участии Блаженнейшего Любомира ГУЗАРА, генерального секретаря Синода Епископов Католической Церкви Архиепископа Николая ЭТЕРОВИЧА, вице-ректора Украинского католического университета Мирослава МАРИНОВИЧА (Украинский дом), опера «Моисей» (в Национальной опере), уличное представление «Иов» (на Контрактовой площади) и многое другое.