Глава КГГА дал команду отпраздновать 1530-летие Киева

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ дал поручение соответствующим управлениям и профильным заместителям приступить к планированию празднования Дня Киева в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в частности, он отметил, что в следующем году будет отмечаться 1530-я годовщина со дня основания города.

«Киев – это не только столица Украины, это колыбель восточнославянской культуры. Мы должны на европейском уровне организовать программу празднования и принять гостей, которые приедут к нам в следующем году. Кроме того, необходимо разработать соответствующие спонсорские пакеты и активизировать работу со спонсорами», – сказал А.ПОПОВ.