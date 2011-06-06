Глава КГГА дал команду отпраздновать 1530-летие Киева
18:22, 06 июня 2011Общество
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Юбилей в следующем году
Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ дал поручение соответствующим управлениям и профильным заместителям приступить к планированию празднования Дня Киева в 2012 году.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в частности, он отметил, что в следующем году будет отмечаться 1530-я годовщина со дня основания города.
«Киев – это не только столица Украины, это колыбель восточнославянской культуры. Мы должны на европейском уровне организовать программу празднования и принять гостей, которые приедут к нам в следующем году. Кроме того, необходимо разработать соответствующие спонсорские пакеты и активизировать работу со спонсорами», – сказал А.ПОПОВ.
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