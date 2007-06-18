В Ривненской области в реке Горынь утонула семья из 3 человек

В Ривненской области в реке Горынь в воскресенье утонула семья из трех человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, после 22 часов 17 июня в МЧС поступила информация о том, что около 18 часа во время купания в реке Горынь возле села Нетреба Владимирецкого района утонули три человека, в том числе ребенок 2000 г.р. (семья из пгт Владимирец).