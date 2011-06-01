Сосредоточить инвестиции в Киеве или распределить по регионам?

Киев должен быть одним из основных центров для инвестирования в Украине. Такое мнение высказал директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в ходе дебатов «Столица – приоритетный центр экономического развития страны», организованных Фондом «Эффективное управление» и компанией Intelligence Squared при поддержке Киевской городской государственной администрации.

Как отметила в начале дебатов директор Фонда «Эффективное управление» Наталья ИЗОСИМОВА, есть два мнения относительно развития столицы, одно из которых заключается в том, что столица должна стать основным центром экономического развития, расти быстрее, чем другие города. Второе мнение состоит в том, что столица должна быть административным центром, а ресурсы - распределяться поровну между регионами.

«Столицы быстрее других городов в стране аккумулируют технологические, финансовые, человеческие ресурсы, создавая, таким образом, базу для роста экономики всей страны. При этом концентрация ресурсов и экономической активности в столице снижает общую конкурентоспособность страны и приводит к негативным социальным последствиям», - сказала Н.ИЗОСИМОВА.

Сторонники приоритетности развития столицы считают, что такой подход оправдан и оказывает позитивное влияние на всю экономику страны.

По мнению М.РАЙЗЕРА, в Украине необходимо создать два-три центра, в которые должны приходить инвестиции, среди которых Киев. Он добавил, что сейчас очень дорого инвестировать в регионы, подражая опыту Европейского Союза. При этом концентрация экономической деятельности позволяет генерировать идеи и распределять трудовые ресурсы.

При этом президент Канадского института урбанистики, экс-мэр города Хемильтон Фред ЭЙЗЕНБЕРГЕР отметил, что в столицах сконцентрированы финансовые услуги, инфраструктура, культурные и образовательные учреждения, которые являются ключевыми факторами для привлечения инвестиций. Кроме того, столицы являются центрами инноваций, центрами региональных экономик. Когда инвестиции достигают критической массы, они распространяются на соседние регионы. «Это открывает новые возможности, которые могут быть использованы и в других регионах страны», - сказал он.

В то же время противники тезиса о том, что столица должна стать приоритетным экономическим центром развития страны, считают, что страна никогда не будет успешной, если у нее богатая столица и бедные регионы.

«На повестке дня уже давно стоит вопрос о реформе местного самоуправления. Для меня это означает в первую очередь реальное воплощение двух базовых принципов Европейской хартии местного самоуправления: принципа субсидиарности и принципа фискальной автономии. Правильно, если полномочия по решению проблем простых людей будут переданы на места – на тот уровень, на котором они возникают. Также вместе с полномочиями нужно передать ресурсы. И даже не просто ресурсы, а инструменты их привлечения», - сказал в ходе дебатов мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН.

Он также добавил, что чрезмерная централизация вызывает очень серьезные проблемы. «Я считаю, что если будет задействована такая формула, то мы понимаем, что города будут продолжать быть централизованными… При экономически развитой столице и при отстающих регионах никогда не будет успешной, богатой, сильной Украины», - добавил мэр Винницы.

В.ГРОЙСМАН также отметил, что если местное самоуправление получит долю от основных налогов экономических субъектов и возможность предоставлять для них реальные льготы, то на местах начнется активная работа по привлечению инвестиций и развитию экономики. А это, в свою очередь, будет стимулировать развитие и конкуренцию регионов.

По мнению старшего руководителя проектов компании Monitor Group Евгения ОРЛОВСКОГО, столица – это, безусловно, важный инструмент экономического развития страны, однако едва ли целесообразно направлять на ее развитие большую часть ограниченных ресурсов. Более эффективно было бы выстраивать диверсифицированную экономику, в которой присутствует несколько точек роста, а не одна.

«Любая эффективная экономика должна иметь несколько точек роста. Украина нуждается не только в Киеве, но и в Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Львове, Одессе, Харькове и других городах, которые в совокупности создают каркас, на который опирается экономическая мощь страны», - считает он.

Справка УНИАН. Дебаты «Столица – приоритетный центр экономического развития страны» – четырнадцатые по счету публичные дебаты в формате «Оксфордского клуба».