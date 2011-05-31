Продукты питания к 2030 году могут подорожать более чем в два раза

Цены на основные продукты питания к 2030 году могут возрасти более чем в два раза, предупреждает международная благотворительная организация Oxfam.

В случае, если главы государств и правительств не предпримут необходимые меры, стоимость зерновых культур в ближайшие 20 лет вырастет на 120-180%.

Как сообщает Би-Би-СИ, в своем докладе Oxfam предупреждает, что одной из основных причин столь резкого повышения цен является глобальное изменение климата.

Организация призывает мировых лидеров улучшить регулирование на продовольственных рынках, а также создать всемирный фонд по борьбе с изменением климата.

"Система распределения продовольствия должна быть пересмотрена, если мы хотим справиться с возрастающими проблемами изменения климата, резкого роста цен на продукты питания, и недостатка земли, воды и энергии", - сказала глава организации Барбара СТОКИНГ.

В своем докладе Oxfam выделила четыре "горячие точки", жители которых испытывают острый недостаток продуктов питания: Гватемала, Индия, Азербайджан и государства Восточной Африки.

Основная проблема Гватемалы – в зависимости местных фермеров от импорта; жители Индии тратят на продукты питания в два раза больше, чем жители Великобритании в процентом соотношении к зарплате; в Азербайджане из-за плохой погоды на 33% сократился урожай пшеницы; а в государствах Восточной Африки в связи с засухой и хроническим дефицитом еды голодают около восьми миллионов человек, в первую очередь – женщины и дети.

Ранее Всемирный банк предупреждал о том, что из-за роста цен на продовольствие миллионы людей оказались за чертой бедности.

По данным на апрель этого года цены на продукты были на 36% выше, чем год назад. Oxfam связывает это с проблемами на Ближнем Востоке и Северной Африке.

"Каждый седьмой человек на планете голодает ежедневно, несмотря на то, что в мире достаточно еды, чтобы накормить всех", - сказала Б.СТОКИНГ.

В преддверии международного саммита по климату, который должен состояться в декабре в ЮАР, Oxfam предлагает создать всемирный фонд борьбы с изменением климата, чтобы "люди могли защититься от последствий изменения климата, и получили достаточно средств для выращивания продуктов питания".

Среди других мер предлагается ввести новые правила управления продовольственными рынками. В частности, Oxfam настаивает на необходимости увеличить стратегические запасы продовольствия, инвестировать в небольшие фермерские хозяйства, покончить с практикой выращивания продуктов для биотоплива и увеличивать прозрачность на рынках продаж сырья.