Милиция искала в квартире юриста ”Народной самообороны” автозапчасти

Сотрудники криминального розыска Дарницкого райотдела милиции города Киева провели обыск в квартире руководителя юридического департамента блока «Народная самооборона Юрия ЛУЦЕНКО» адвоката Юрия МАРТЫНЕНКО и ничего, чем интересовались правоохранительные органы, не обнаружили.

Как сообщил УНИАН сам Ю.МАРТЫНЕНКО, обыск длился около часа и искали, вроде бы, автозапчасти, незаконно снятые с автомобиля в рамках уголовного дела, в котором фигурирует как свидетель сын Ю.МАРТЫНЕНКО.

Адвокат также отметил, что по имеющейся у него информации, процессуальный статус его сына в этом уголовном деле изменен со свидетеля на подозреваемого. Впрочем, как отметил Ю.МАРТЫНЕНКО, ни его сын, ни адвокат об этом официально не поинформированы и обвинения не выдвигались.

Как сообщал УНИАН, Ю.МАРТЫНЕНКО весной в этом году выступал в суде как защитник экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, которого Генпрокуратура обвиняла в злоупотреблении служебным положением в должности руководителя МВД. Кроме того, Ю.МАРТЫНЕНКО является адвокатом заместителя председателя правления ОАО «Агентство Союзпечать» Александра БАБАНСКОГО, который был задержан 14 июня по подозрению в получении взятки.

«Я связываю это исключительно со своей деятельностью. Это не попытка давления на меня, а прямое давление как на адвоката», - сказал Ю.МАРТЫНЕНКО, отметив при этом, что, по его мнению, сотрудники милиции, зайдя в его помещение, намереваются что-то подбросить ему. В то же время Ю.МАРТЫНЕНКО сообщил, что он длительное время выступает защитником по делам, в которых прослеживаются грубые нарушения закона со стороны сотрудников милиции.