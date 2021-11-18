Особенностью купюры является брак печати.

В Украине за 20 тысяч гривень продается необычная купюра номиналом в 5 гривень. Владелец банкноты выставил ее на аукцион.

Соответствующее объявление появилось на сайте аукциона Violity.

Купюра была выпущена в 1992 году. Ее особенностью является брак печати. Дело в том, что лицевая сторона банкноты пропечатана, а на обратной – видны только ее номера.

Владелец купюры указал, что скрытых дефектов у нее нет. Также он отметил, что ранее купюра была помята, ее выровняли.

Читайте такжеМонеты по 50 копеек скупают за 10 тысяч гривень: как найти удачу в своем кармане (фото)Ранее сообщалось, как в Украине советскую монету номиналом в 3 копейки продают более чем за 14,4 тысячи долларов.

А до этого стало известно, что коллекцию монет номиналом 25 копеек 1992 года выпуска выставили на продажу за 162 тысячи гривень.

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Автор: Катерина Шварц