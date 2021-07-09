Монета номиналом 25 копеек с браком при производстве продается за 28 тысячь гривень.

Украинские нумизматы готовы заплатить десятки тысяч гривень за особенные монеты, которые до сих пор находятся в обращении.

Об этом говорится в объявлениях, размещенных на Crafta.ua.

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Так, коллекцию монет номиналом 25 копеек1992 года выпуска можно приобрести за 162 тысячи гривень.

Монета номиналом 25 копеек с браком при производстве продается за 28 тысяч гривень.

Достаточно высокая цена объясняется браком: при чеканке инструмент сместился. Следовательно, такая монета - единственная в своем роде.

Набор монет 1992-го года выпуска номиналом в 10, 25 и 50 копеек можно продать за 50 тысяч гривень.

Набор монет номиналом 1 гривня 2001 года выпуска можно купить за 10 тысяч гривень.

Монету номиналом 50 копеек 1993 года выпуска продают за 6 тысяч гривень.

Редкая гривня

В Украине некоторые монеты номиналом в 1 гривню можно продать по цене от 8 до 16 тыс. грн, в зависимости от состояния.

Речь идет о монетах 1992 года выпуска. По словам нумизматов, это достаточно редкие монеты, которые отличаются гладкой чеканкой ребра.

Монету, на которой сохранилось 95% рельефа, можно продать за 15,6 тыс. грн.

Испорченные монеты

25 июня 2021 года Национальный банк Украины выставил на аукцион лом изношенных и выведенных из обращения монет общим весом около 45,8 тонны.

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Автор: Елена Коваленко